Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жительница Кыштыма организовала на дому алкомаркет
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

Жительница Кыштыма организовала на дому алкомаркет

Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудники кыштымской полиции изъяли у 53-летней жительницы нашего города спиртосодержащую жидкость. Предприимчивая особа торговала алкоголем, не выходя из своей квартиры одного из домов на улице Красной Звезды.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, зафиксирован факт продажи ею 200 граммов спиртного одному из покупателей. Суррогат отправлен на экспертизу. В отношении жительницы Кыштыма составлен административный протокол. За незаконную реализацию спиртного ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter