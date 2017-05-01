Жительница Кыштыма организовала на дому алкомаркет

Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Происшествия

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудники кыштымской полиции изъяли у 53-летней жительницы нашего города спиртосодержащую жидкость. Предприимчивая особа торговала алкоголем, не выходя из своей квартиры одного из домов на улице Красной Звезды.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, зафиксирован факт продажи ею 200 граммов спиртного одному из покупателей. Суррогат отправлен на экспертизу. В отношении жительницы Кыштыма составлен административный протокол. За незаконную реализацию спиртного ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.