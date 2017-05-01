Жительница Кыштыма организовала на дому алкомаркет
Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Происшествия
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудники кыштымской полиции изъяли у 53-летней жительницы нашего города спиртосодержащую жидкость. Предприимчивая особа торговала алкоголем, не выходя из своей квартиры одного из домов на улице Красной Звезды.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, зафиксирован факт продажи ею 200 граммов спиртного одному из покупателей. Суррогат отправлен на экспертизу. В отношении жительницы Кыштыма составлен административный протокол. За незаконную реализацию спиртного ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Комментарии
В Кыштыме завершается отопительный сезон (kryu-valera)
в последнее время, это как примета стало, отключение тепла - жди снега >>>
В Кыштыме завершается отопительный сезон (Кирилл Мазур)
это те 53 которые за ед россию голосовали >>>
В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города (KUM)
продолжение: В годовом отчете Л Шеболаевой нет НИ СЛОВА о состоянии дел в профессиональном образовании (училище, колледж, институт) Всё логично С 2016 года о кыштымском профессиональном >>>
В Кыштыме завершается отопительный сезон (Гость александр)
по всем прогнозам к выходным похолодание до минусов >>>
В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города (KUM)
В ежегодном отчете за 2016 год местная администрация впервые приоткрыла завесу над качеством обучения в кыштымских школах Правда сделала это настолько «топорно» и непрофессионально (скорее всего >>>
Все комментарии