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Почти 15 литров алкоголя конфисковали полицейские Кыштыма у предпринимателей

Автор: КР от Вчера, 16:49 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Район» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции кыштымской полиции проверили семь торговых точек на предмет соблюдения антиалкогольного законодательства. В двух из них были выявлены нарушения.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на остановочном комплексе на улице Освобождения Урала горячительные напитки продавали без соответствующих документов. За это в отношении владельца магазина было составлено два административных протокола. Кроме того, с прилавков изъяли 11 бутылок водки на общую сумму 2200 рублей.

 

В магазине «Продукты» на улице Красной Звезды алкоголь сбывали без лицензии и разрешительных документов. В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по статье  14.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Полицейские конфисковали 18 бутылок водки, общая стоимость которой составила 3600 рублей.

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