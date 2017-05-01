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В Кыштыме любителя подымить подвели под суд

Автор: КР от Сегодня, 09:35 Категория: Происшествия

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Вчера кыштымский мировой суд вынес приговор местному жителю, употребившему наркотики без назначения врача. В минувшую пятницу сотрудники отдела контроля за незаконным оборотом наркотиков кыштымской полиции задержали в центре города 42-летнего мужчину. В нём полицейские узнали знакомого наркомана со стажем. Никаких запрещённых препаратов при нём не оказалось.

 

– Зато результаты медицинского освидетельствования, которое задержанный прошёл в центральной городской больнице, показали, что он находился в состоянии наркотического опьянения, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Сам он признался, что покурил марихуану.

 

В отношении нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». За это ему придётся поплатиться штрафом в четыре тысячи рублей.  

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