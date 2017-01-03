В Кыштыме задержали женщину с крупной партией наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы

Автор: КР от Сегодня, 10:58 Категория: Происшествия

В минувшую пятницу на улице Республики сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции изъяли у жительницы Каслинского района синтетический аналог героина «PVP» в особо крупном размере. Помимо 0,576 грамма этого наркотического вещества у женщины также обнаружено и пять граммов самого мощного опиоидного анальгетика «Карфентанила» – его действие сильнее морфия до 100 тысяч раз.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, задержанная находится в изоляторе временного содержания. В отношении неё возбужденно уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ. Если удастся доказать, что женщина планировала сбыть наркотики, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая 1972 года рождения трижды была судима за кражи. У неё пятеро детей, младшему из которых 11 лет.

Всего за новогодние каникулы в дежурную часть кыштымской полиции поступило 190 сообщений. Основная их доля связана с нарушением закона о тишине и бытовыми ссорами на почве алкогольного опьянения. В отличие от прошлого года, в этом году нанесения тяжкого вреда здоровью не наблюдается. Обошлось также и без убийств.