Бдительный житель Кыштыма сдал полицейским водителя-наркомана
Автор: КР от Сегодня, 10:49 Категория: Происшествия
Вчера один из жителей нашего города сообщил в дежурную часть полиции о том, что на перекрёстке улиц Комарова и Республики водитель автомобиля «Лада Калина» находится в состоянии опьянения. На место тут же выехали оперативники. Подозреваемый ещё не успел уехать и был задержан.
– Медицинское освидетельствование жителя Кыштыма 1992 года рождения показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Молодой человек ранее уже судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. На этот раз в отношении него составлен административный протокол по статье «Потребление наркотических средств без назначения врача». Ему грозит до пяти тысяч рублей штрафа или арест до 15 суток.
О любых правонарушениях сообщайте в полицию по телефонам 4- 46-61, 02.
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