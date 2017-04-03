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В Кыштыме синтетический наркоман может провести за решёткой до десяти лет

Автор: КР от Вчера, 14:19 Категория: Происшествия

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В Кыштыме сотрудники отдела полиции по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали 38-летнего жителя нашего города. Нигде не работающий и ранее судимый за кражи мужчина на этот раз может отправиться в колонию на срок до десяти лет.

 

– В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и употребления наркотических и психотропных веществ, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Во время обыска оперативники обнаружили у него синтетический наркотик – карфентанил – в крупном размере.

 

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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