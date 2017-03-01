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Закуску украли в Кыштыме, а выпивку – в Карабаше

Автор: КР от Вчера, 11:07 Категория: Происшествия

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Мужчины, подозреваемые в краже колбасы и сёмги из магазина «Пятёрочка» в Кыштыме, вчера наведались в эту же торговую сеть в Карабаше. Однако продавцы спугнули их, и все трое убежали, ничего не взяв. Зато им удалось «отовариться» в карабашском «Дикси».

                                   

Как сказала сегодня сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на этот раз они вынесли из магазина семь бутылок коньяка и три набора станков и пены для бритья «Gillette».

 

Над установлением их личностей и розыском подозреваемых работают оперативники уголовного розыска полиции.

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