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В Кыштыме мужское трио похитило из магазина 18 палок колбасы и сёмгу

Автор: КР от Сегодня, 08:42 Категория: Происшествия

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Это произошло в минувшую субботу в период времени с 14:50 до 15:00 часов в магазине «Пятерочка» на улице Карла Либкнехта. На записях с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин схватили с витрины 18 палок колбасы различных производителей и две сёмги в вакуумной упаковке. После этого они выбежали из магазина, сели в автомобиль «Шкода» серого цвета и скрылись.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, двое из подозреваемых однажды уже засветились на краже продуктов из этого же магазина. Одному из них на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы тёмные, коротко стриженные. Был одет в длинную чёрную куртку и джинсы синего цвета. Второму на вид 33-37 лет, плотного телосложения, рост 180-185 сантиметров. Был одет в куртку тёмного цвета, спортивный костюм тёмно-серого цвета. Третьему любителю колбасы и морепродуктов на вид 35-40 лет, рост 170-175сантиметров. Волосы русые средней длины, был одет в длинную тёмную куртку, синие джинсы и кофту тёмно-синего цвета.

 

Все, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемых и о том, где они могут находиться, просьба сообщить по телефонам полиции  4-46-61, 02.

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