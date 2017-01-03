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В Кыштыме работники уголовного розыска раскрыли кражу, совершённую студентом медколледжа

Автор: КР от Сегодня, 16:49 Категория: Происшествия

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Вчера работники уголовного розыска полиции раскрыли кражу сотового телефона, которая ещё в декабре прошлого года была совершена в одной из комнат общежития кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа.

                                               

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, воришкой оказался 16-летний студент этого же учебного заведения, проживающий по соседству с потерпевшим. В настоящее время телефон изъят для проведения экспертизы, после чего он будет возвращён его законному владельцу.

 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако не исключено, что оно будет прекращено за примирением сторон.

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