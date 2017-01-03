В Кыштыме пьяный мужчина пытался задушить свою престарелую мать

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Происшествия

Когда пенсионерка отказалась дать денег своему сыну на выпивку, он начал душить её и избивать. Пенсионерке чудом удалось вырваться из рук 56-летнего дебошира. Она прибежала к соседям и вызвала полицию. Потерпевшую доставили в больницу с ушибами грудной клетки и гематомами на шее.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в октябре прошлого года кыштымец уже привлекался к статье 116 Уголовного кодекса «Побои». Тогда он тоже избил свою 83-летнюю мать. Однако до суда дело не дошло. Обвиняемый нигде официально не работает, злоупотребляет спиртным.

В настоящее время проводится доследственная проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.