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В Кыштыме пьяный мужчина пытался задушить свою престарелую мать

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Происшествия

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Когда пенсионерка отказалась дать денег своему сыну на выпивку, он начал душить её и избивать. Пенсионерке чудом удалось вырваться из рук 56-летнего дебошира. Она прибежала к соседям и вызвала полицию. Потерпевшую доставили в больницу с ушибами грудной клетки и гематомами на шее.

                                                      

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в октябре прошлого года кыштымец уже привлекался к статье 116 Уголовного кодекса «Побои». Тогда он тоже избил свою 83-летнюю мать. Однако до суда дело не дошло. Обвиняемый нигде официально не работает, злоупотребляет спиртным.

 

В настоящее время проводится доследственная проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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