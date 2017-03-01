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Приоделись к празднику: в Кыштыме задержали двух сестёр, которые 8 марта украли одежду из магазина

Автор: КР от Вчера, 12:02 Категория: Происшествия

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Воришками оказались родные сёстры 16 и 19 лет цыганской национальности. Как сказал сайту «КР» начальник уголовного розыска полиции Дмитрий Костин, девушки незаметно вынесли из торгового зала магазина «Стольник», что на улице Карла Либкнехта, шесть наименований одежды – кофты, блузки, куртки. Ущерб составил около четырёх тысяч рублей.

              

Личности подозреваемых удалось установить в тот же день – помогли записи с камер видеонаблюдения. Вчера сестёр задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Каждой грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время обе находятся под подпиской о невыезде.

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