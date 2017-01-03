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В канун Нового года неизвестные обворовали жительницу Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 08:22 Категория: Происшествия

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В канун Нового года в дежурную часть полиции обратилась жительница нашего города. С её слов, когда она находилась в помещении универсального рынка «Центральный», что на улице Ленина, из её сумки похитили кошелёк. Ущерб составил 7300 рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в результате просмотра видеозаписи было установлено, что в помещении рынка рядом с потерпевшей находилась женщина. Рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, была одета в чёрную куртку или пальто. На голове –серая шапка. Вместе с подозреваемой был мужчина высокого роста, одет во всё чёрное. Из-за плохого качества видеозаписи более точно описать эту парочку невозможно.

 

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой либо информацией, сообщить по телефонам 02, 4-46-61 или 4-46-48.

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