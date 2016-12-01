Житель Кыштыма решил отметить Новый год ворованным виски

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Происшествия

Вчера вечером 27-летний житель нашего города похитил бутылку виски объёмом 0,35 литров в одном из алкогольных супермаркетов на улице Ленина. Вынести алкоголь стоимостью 451 рубль ему не удалось – охранник задержал подозреваемого и вызвал полицейских.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье «Мелкое хищение». Теперь ему грозит штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.