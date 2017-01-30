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В Кыштыме комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрит прецедент с бабушкой, которая вынуждена была пойти пешком из Аргаяша

Автор: КР от 30-01-2017, 15:13 Категория: Происшествия

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Сегодня утром на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева обратила внимание присутствовавших руководителей отделов и служб на публикацию в субботнем номере газеты Кыштымский рабочий» – «Бабушка из автобуса – водителю легче?» http://www.kr74.ru/incidents/7233-peshkom-iz-argayasha-v-kyshtym-ushla-pozhilaya-zhenschina-otstavshaya-ot-avtobusa.html

 

Глава округа поручила первому заместителю главы Кыштымского городского округа Петру Мошкину на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотреть суть проблемы. В данном случае муниципалитет не несёт ответственности за организацию междугородних перевозок. Однако бессердечие по отношению к пожилой женщине говорит о том, насколько добросовестно перевозчики исполняют свои обязанности.

 

Ранее большой резонанс в СМИ регионального и федерального уровня вызвал целый ряд фактов, когда в мороз водители высаживали из маршруток детей или не оказывали помощь  пассажирам, которых болезнь скрутила в салонах автобусов или трамваев. Чтобы упредить такие случаи, глава округа предложила пригласить на заседание представителей регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, которое регулирует сферу пассажирских перевозок. Кроме того, кыштымские пассажиры жалуются на плохое состояние междугородних автобусов, проходящих через Кыштым.

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