Пешком из Аргаяша в Кыштым ушла пожилая женщина, отставшая от автобуса

Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: Происшествия

Утром 27 января пожилая жительница Кыштыма планировала вернуться домой из Челябинска. Она купила билет на автобус по маршруту «Челябинск-Аргаяш-Кыштым - Верхний Уфалей». В пути женщина почувствовала недомогание. На автовокзале в Аргаяше она предупредила водителя о том, что ей нехорошо, попросила подождать и ушла в туалет. Вернувшись, пассажирка обнаружила, что автобус уже уехал.

Растерянная женщина обратилась к кассирам вокзала, но ей на повышенных тонах, не стесняясь в выражениях, объяснили, что она сама во всём виновата. Не имея средств для приобретения билета на следующий рейс, отставшая пассажирка не придумала ничего лучше, чем в 15-градусный мороз отправиться в Кыштым пешком. К счастью, она догадалась сообщить об этом дочери. Бросив все дела, молодая женщина поехала за матерью, иначе путешествие могло закончиться для пенсионерки печально.

Дочь поделилась этой истории в группе «Мы из Кыштыма» в социальной сети «ВКонтакте». Большинство посетителей поддержали пожилую женщину, назвав поступок водителя бесчеловечным и бессовестным. Только одна девушка выступила в его защиту: «Я часто езжу на автобусе как раз из Кыштыма и вижу такую картину: пассажиры-транзитники уходят в кафе, в магазин, и автобус их ждёт. А пассажиры, сидящие в автобусе, водителю претензии высказывают о расписании».