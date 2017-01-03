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Пешком из Аргаяша в Кыштым ушла пожилая женщина, отставшая от автобуса

Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: Происшествия

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Утром 27 января пожилая жительница Кыштыма планировала вернуться домой из Челябинска. Она купила билет на автобус по маршруту «Челябинск-Аргаяш-Кыштым - Верхний Уфалей». В пути  женщина почувствовала недомогание. На автовокзале в Аргаяше она предупредила водителя о том, что ей нехорошо, попросила подождать и ушла в туалет. Вернувшись, пассажирка обнаружила, что автобус  уже уехал.

 

Растерянная женщина  обратилась к кассирам вокзала,  но ей на повышенных тонах, не стесняясь в выражениях, объяснили, что она сама во всём виновата. Не имея средств для приобретения билета на следующий рейс,  отставшая пассажирка не придумала ничего лучше, чем в 15-градусный мороз отправиться в Кыштым пешком. К счастью, она догадалась сообщить об этом дочери.  Бросив все дела, молодая женщина поехала за матерью, иначе путешествие могло закончиться для пенсионерки печально.  

 

Дочь поделилась этой истории в группе «Мы из Кыштыма» в социальной сети «ВКонтакте». Большинство посетителей поддержали пожилую женщину, назвав поступок водителя бесчеловечным и бессовестным. Только одна девушка выступила в его защиту: «Я часто езжу на автобусе как раз из Кыштыма и вижу такую картину: пассажиры-транзитники уходят в кафе, в магазин, и автобус их ждёт. А пассажиры, сидящие в автобусе, водителю претензии высказывают о расписании».

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