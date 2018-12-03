В Кыштыме в садовом домике накрыли наркосклад Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Происшествия 0 В вечернее время сотрудники полиции нагрянули в один из домов садового товарищества «Машиностроитель». Там они нашли около 1,1 килограмма наркотика. Экспертиза показала, что это была марихуана, получаемая из конопли. – Запрещённое вещество принадлежало не судимому ранее местному жителю 1970 года рождения, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он пояснил, что собирал и хранил растение для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание за совершённое им преступление – до десяти лет колонии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить