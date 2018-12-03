В Кыштыме в садовом домике накрыли наркосклад

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Происшествия

В вечернее время сотрудники полиции нагрянули в один из домов садового товарищества «Машиностроитель». Там они нашли около 1,1 килограмма наркотика. Экспертиза показала, что это была марихуана, получаемая из конопли.

– Запрещённое вещество принадлежало не судимому ранее местному жителю 1970 года рождения, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он пояснил, что собирал и хранил растение для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание за совершённое им преступление – до десяти лет колонии.