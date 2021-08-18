Кыштымскими оперативниками задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Вчера, 13:14 Категория: Происшествия

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В рамках второго этапа межведомственной комплексно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» в ходе оперативной работы при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области задержан местный житель 1981 года рождения. У неработающего, ранее судимого мужчины, полицейские обнаружили и изъяли четыре свёртка синтетического некротического средства общей массой один грамм. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта.



Также в ходе проведения обыска по месту проживания у задержанного обнаружены приспособления для расфасовки и упаковочный материал.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 15 лет.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.



В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к аналогичным эпизодам противоправной деятельности, а также возможные соучастники незаконного оборота наркотических средств.