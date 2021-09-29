В пеллетном цехе «Кыштымлеса» произошёл пожар

Вчера, 12:41 Категория: Происшествия

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Вчера в восьмом часу утра на пульт диспетчера пожарной охраны поступил вызов: из-под кровли дома № 2а, что по улице В. Сергеевой, идёт дым.

По указанному адресу были отправлены три автоцистерны из ПСЧ-38 и ПЧ-117. По прибытии пожарные выяснили, что возгорание произошло в одном из цехов ООО «Кыштымский лес» площадью 500 квадратных метров. А именно – пострадал пеллетный цех.

Воспламенилась древесная стружка внутри технологического оборудования. В течение часа пожарные справились с открытым огнём на восьми квадратных метрах и ликвидировали последствия возгорания.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса.