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В пеллетном цехе «Кыштымлеса» произошёл пожар

Вчера, 12:41 Категория: Происшествия
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Вчера в восьмом часу утра на пульт диспетчера пожарной охраны поступил вызов: из-под кровли дома № 2а, что по улице В. Сергеевой, идёт дым.

 

По указанному адресу были отправлены три автоцистерны из ПСЧ-38 и ПЧ-117. По прибытии пожарные выяснили, что возгорание произошло в одном из цехов ООО «Кыштымский лес» площадью 500 квадратных метров. А именно – пострадал пеллетный цех.

 Воспламенилась древесная стружка внутри технологического оборудования. В течение часа пожарные справились с открытым огнём на восьми квадратных метрах и ликвидировали последствия возгорания.

 

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса.

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Теги: Кыштымский лес пеллеты пеллетный цех пожар

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