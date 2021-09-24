Житель Кыштымского округа умер во время пожара

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В минувшую пятницу около семи часов утра поступил вызов о пожаре в жилом доме, находящемся на 17-м километре между посёлком Тайгинка и посёлком Увильды. Горело деревянное строение площадью 64 квадратных метра.

На место выехали расчёты 117-й и 118-й пожарных частей, одна автоцистерна из ПСЧ-38. Менее чем за час огнеборцам удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение на 40 квадратных метрах. Проникнув в дом, пожарные обнаружили тело мужчины, который задохнулся в дыму.

Причина пожара устанавливается.