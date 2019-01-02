В Кыштыме один за другим сгорели два дома – погибли две собаки

Автор: КР от Сегодня, 10:17 Категория: Происшествия

Сообщение о первом пожаре поступило на пульт дежурного пожарной части №38 в час ночи. Возгорание произошло в доме №35 на улице Елисеева.

Вследствие пожара огнём было уничтожено 125 квадратных метров потолочного перекрытия, 100 квадратных метров потолка, 130 – стен дома и 70 – пола. Предварительная причина возгоранияа – неправильное устройство печи либо её неисправность. При этом сам дом имел пятую степень огнестойкости.

Огнём дом был уничтожен полностью, остался только его каркас. Приблизительный ущерб оценён в один миллион рублей. В доме проживал мужчина 1989 года рождения, который успел покинуть его до того, как языки пламени охватили всё строение.

Три спецмашины и 14 огнеборцев из пожарных частей №38 и 117, закончив тушить пожар на Елисеева, тут же отправились на следующее возгорание в доме 66 на улице Аношкина. Сообщение о нём поступило на пульт дежурного в четыре часа 40 минут утра.

Прибыв на место, брандмейстеры застали пылающий дом. В итоге огнём было уничтожено 54 квадратных метра самого дома и 27 «квадратов» надворных построек. Проживавшая в доме женщина 1960 года рождения успела выбежать из него. В огне погибли две её собаки. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Огнеборцы вернулись в пожарные части лишь в начале девятого утра.