В Кыштыме один за другим сгорели два дома – погибли две собаки Автор: КР от Сегодня, 10:17 Категория: Происшествия 0 Сообщение о первом пожаре поступило на пульт дежурного пожарной части №38 в час ночи. Возгорание произошло в доме №35 на улице Елисеева. Вследствие пожара огнём было уничтожено 125 квадратных метров потолочного перекрытия, 100 квадратных метров потолка, 130 – стен дома и 70 – пола. Предварительная причина возгоранияа – неправильное устройство печи либо её неисправность. При этом сам дом имел пятую степень огнестойкости. Огнём дом был уничтожен полностью, остался только его каркас. Приблизительный ущерб оценён в один миллион рублей. В доме проживал мужчина 1989 года рождения, который успел покинуть его до того, как языки пламени охватили всё строение. Три спецмашины и 14 огнеборцев из пожарных частей №38 и 117, закончив тушить пожар на Елисеева, тут же отправились на следующее возгорание в доме 66 на улице Аношкина. Сообщение о нём поступило на пульт дежурного в четыре часа 40 минут утра. Прибыв на место, брандмейстеры застали пылающий дом. В итоге огнём было уничтожено 54 квадратных метра самого дома и 27 «квадратов» надворных построек. Проживавшая в доме женщина 1960 года рождения успела выбежать из него. В огне погибли две её собаки. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Огнеборцы вернулись в пожарные части лишь в начале девятого утра. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить