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В Кыштыме сегодня горел жилой дом

Сегодня, 15:32 Категория: Происшествия
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Сообщение о возгорании жилого дома по улице Пушкина поступило сегодня на пульт пожарной охраны в 11-45. Уже через несколько минут две автоцистерны и 10 человек пожарного расчёта из ПСЧ-38 приступили к тушению огня. С ним удалось справиться за 25 минут, пожар локализован, открытое горение на площади 30 квадратных метров ликвидировано. Ещё 20 минут потребовалось, чтобы устранить последние очаги возгорания.

 

Предварительная версия пожара – неисправное печное оборудование.

 

Как сказал «КР» начальник ПСЧ-38 Расул Шагиахметов, с приходом холодов наступает и пожароопасный период.

 

– В связи с низкими температурами воздуха и наступлением отопительного сезона необходимо своевременно обслуживать печи и дымоходы, – предупредил он. – Надо помнить, что неисправное печное оборудование – источник беды.

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Теги: Кыштым пожар дом неисправность печное оборудование

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