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В Кыштыме сегодня горел жилой дом на улице Герцена

Сегодня, 15:53 Категория: Происшествия
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Сегодня в 11-45 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Герцена. Горел жилой дом № 8 площадью 80 квадратных метров.

 

По словам заместителя начальника ПСЧ 38 Павла Глазкова, в тушении пожара участвовало два отделения и 8 человек личного состава из ПСЧ 38 и прибывшая на помощь команда огнеборцев из ПЧ 117.

 

С огнём удалось справиться в течение двух часов. Дом на двух хозяев, одних – не было дома на момент возгорания, вторые эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. Пожар уничтожил кровлю, повредил потолочные перекрытия, наружные и внутренние стены строения.

 

Причину пожара предстоит установить испытательной пожарной лаборатории.

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Теги: Кыштым пожар улица Герцена

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