В Кыштыме из-за короткого замыкания произошёл пожар

Вчера, 11:43 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью, первого октября, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Малышева, 64.

Как сказала сайту «КР» диспетчер пожарно-спасательной части №38, на месте происшествия работало две единицы техники, как выяснили огнеборцы, причиной возгорания стало короткое замыкание. Ущерб оценивается в 10 тысяч рублей.

Из-за того, что жильцы дома вовремя заметили пожар, его удалось быстро ликвидировать.