Житель Кыштыма отоварился в «Доме рыбака», расплатившись краденой банковской картой

Сегодня, 14:54 Категория: Происшествия

451

0

В ночь на первое апреля этого года неоднократно судимый мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из комнат дома №111 по улице К. Либкнехта, взял со стола ранее оставленную банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты.

Затем он тайно похитил с банковского счёта денежные средства путём проведения бесконтактной оплаты в магазине «Дом рыбака», произвёл три оплаты товаров на общую сумму 1728 рублей.

Подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение ущерба. Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступлений.

Суд признал мужчину виновным по статье «Кража» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.