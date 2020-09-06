В Кыштыме осуждена мошенница

Вчера, 11:31 Категория: Общество

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Кыштымский городской суд вынес приговор в отношении женщины 1972 года рождения, неоднократно судимой и не работающей. Она обвинялась по части второй статьи 159 Уголовного кодекса – «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова, Наталья К. в феврале 2020 года, находясь на остановке общественного транспорта в центре города, подошла к женщине и под предлогом снятия порчи убедила её передать имеющиеся золотые украшения. Потерпевшая, находясь под действием обмана, передала Наталье золотые серьги и браслет, после чего скрылась с места преступления. Ущерб был оценён потерпевшей в 50 тысяч рублей.

Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала полностью.

Дело рассматривалось в особом порядке.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных показаниях об обстоятельствах совершения преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого преступлением.

Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учёл полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, удовлетворительный характеризующий материал, состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступлений.

Наталья К. признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года.

Путём частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным по приговору Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области от 25 марта 2020 года, окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор обжалован осуждённой.