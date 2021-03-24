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Житель Кыштыма, убивший свою знакомую, проведёт за решёткой десять лет

Сегодня, 13:27 Категория: Происшествия
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Кыштымский городской суд рассмотрел дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство».

                                                                                                         

На скамье подсудимых оказался житель нашего города 1967 года рождения, ранее неоднократно судимый.

 

Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре 2020 года в одной из квартир дома на улице Ленина между мужчиной и его знакомой 1974 года рождения, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанёс женщине один удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевшая скончалась.

 

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина переместил тело к надворным постройкам во двор дома и укрыл его ветками деревьев.

 

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично.

 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное признание вины, удовлетворительный характеризующий материал, состояние физического здоровья.

 

Отягчающим обстоятельством стал опасный рецидив преступлений.

 

В результате подсудимый признан виновным. Путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по предыдущему приговору, ему окончательно назначено лишение свободы на срок десять лет, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: убийство Кыштым суд приговор

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