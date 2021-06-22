Житель Кыштыма осуждён за разбой, совершённый с применением насилия

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Второго декабря 2020 года житель Кыштыма 1991 года рождения, ранее судимый за незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из магазинов напал на мужчину и толкнул его в грудь. Пострадавший упал. После этого обидчик потребовал отдать ему сотовый телефон. При этом требование он «подкрепил» множеством ударов по туловищу, голове и конечностям.

Потерпевший отдал молодому человеку принадлежащий ему сотовый телефон стоимостью 500 рублей, с сим-картой. Но и этого нападающему оказалось мало. Обнаружив ещё один сотовый телефон в нагрудном кармане куртки, надетой на потерпевшем, грабитель похитил и второй сотовый телефон стоимостью 500 рублей. После чего мужчина с похищенным имуществом с места преступления скрылся. Ущерб составил одну тысячу рублей.

Суд признал кыштымца виновным в совершении разбоя с применением насилия и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.