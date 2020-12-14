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В Кыштыме суд вынес обвинительный приговор любителю чужого транспорта

Сегодня, 09:52 Категория: Происшествия
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Вчера, 15 декабря, вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, совершившего угон мотоцикла.

 

Кыштымский городской суд вынес приговор в отношении жителя  Челябинска 1988 года рождения, ранее судимого по статьям «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», «Управление транспортом в состоянии опьянения», «Применение насилия в отношении представителя власти».

 

В июле этого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел у забора дома № 1 ул. Металлургов в Кыштыме мотоцикл, принадлежащий незнакомому человеку. Включив нейтральную передачу, челябинец  докатил его до дома № 17 на улице Республики, тем самым умышленно, неправомерно, без цели хищения завладел транспортным средством.

 

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью.

 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие на иждивении малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

 

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений.

 

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Мужчина признан виновным в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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Теги: Кыштым Челябинск суд мотоцикл уголовное дело приговор

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