В Кыштыме 10-летний ребёнок отстал от тургруппы

Вчера, 22:36 Категория: Происшествия

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В 18.05 поступила информация из Главного управления МЧС г. Челябинска о том, что в Кыштымском округе, на горе Сугомак, потерялся десятилетний мальчик.

Он был в составе туристической группы, состоявшей из 44 человек. На поиски ребёнка были направлены поисково-спасательный отряд Кыштыма (3 человека и 2 единицы спецтехники). К месту поиска выехала полиция –15 человек. Через полчаса подтянулись пять человек личного состава из пожарно-спасательной части № 38.

Ещё один отряд из 60-й ПСЧ вернули в пути следования, так как в 18.54 мальчик нашёлся – он сам вышел на дорогу.

Ребёнок в порядке – в медицинской помощи не нуждается.