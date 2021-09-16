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В Кыштыме 10-летний ребёнок отстал от тургруппы

Вчера, 22:36 Категория: Происшествия
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В 18.05 поступила информация из Главного управления МЧС г. Челябинска о том, что в Кыштымском округе, на горе Сугомак, потерялся десятилетний мальчик.  

 

Он был в составе туристической группы, состоявшей из 44 человек. На поиски ребёнка были направлены поисково-спасательный отряд Кыштыма (3 человека и 2 единицы спецтехники). К месту поиска выехала полиция –15 человек. Через полчаса подтянулись пять человек личного состава из пожарно-спасательной части № 38.  

 

Ещё один отряд из 60-й ПСЧ вернули в пути следования, так как в 18.54 мальчик нашёлся – он сам вышел на дорогу.  

 

Ребёнок в порядке – в медицинской помощи не нуждается. 

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Теги: Кыштым Сугомак

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