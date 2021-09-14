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Кыштымский суд огласил приговор коркинцу за сбыт наркотика на территорию исправительной колонии

Вчера, 14:12 Категория: Происшествия
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Кыштымским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Коркино, обвинявшегося в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

 

Как сообщает областная прокуратура, мужчина в декабре 2020 года в ночное время на своём автомобиле подъехал к территории ИК-10, находящейся на территории нашего города. При помощи арбалета он выстрелил в сторону исправительного учреждения стрелой с прикреплённым к ней светодиодом и наркотическим средством каннабис массой 16,57 грамма.

 

Злоумышленник был задержан проезжавшими мимо сотрудниками полиции. В автомобиле вместе с подсудимым находились его сожительница и малолетний ребёнок.

 

Виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

 

Приговор пока ещё не вступил в законную силу.

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Теги: Кыштым суд ИК-10 наркотики приговор Коркино

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