Кыштымский суд огласил приговор коркинцу за сбыт наркотика на территорию исправительной колонии

Вчера, 14:12 Категория: Происшествия

259

0

Кыштымским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Коркино, обвинявшегося в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

Как сообщает областная прокуратура, мужчина в декабре 2020 года в ночное время на своём автомобиле подъехал к территории ИК-10, находящейся на территории нашего города. При помощи арбалета он выстрелил в сторону исправительного учреждения стрелой с прикреплённым к ней светодиодом и наркотическим средством каннабис массой 16,57 грамма.

Злоумышленник был задержан проезжавшими мимо сотрудниками полиции. В автомобиле вместе с подсудимым находились его сожительница и малолетний ребёнок.

Виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор пока ещё не вступил в законную силу.