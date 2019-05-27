В Кыштыме вынесен приговор за попытку сбыта наркотиков с помощью арбалета Автор: КР от 27-05-2019, 15:11 Категория: Общество 0 В сентябре прошлого года полицейские задержали местного жителя с арбалетом у стен исправительной колонии № 10. С его помощью он собирался перебросить наркотики осуждённому. Как сообщили сайту «КР» в Кыштымском городском суде, мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Смягчающими обстоятельствами суд учёл частичное признание вины и наличие троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Обвиняемому назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К этому сроку прибавили ещё один месяц наказания, которое он не отбыл в прошлом году по решению мирового судьи участка № 2. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, полицейские установили, кому обвиняемый хотел перебросить наркотики. В отношении него уголовное дело рассмотрено в отдельном производстве и тоже назначено наказание в виде лишения свободы. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить