Жительница Кыштыма пыталась перебросить наркотик в колонию строгого режима с помощью арбалета
Автор: КР от Вчера, 12:32 Категория: Происшествия
Оперативники полиции совместно с сотрудниками исправительной колонии строгого режима № 10, расположенной на территории нашего города, пресекли факт незаконного оборота наркотиков в значительном размере.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в прошлую среду в 23 часа ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 35-летняя жительница Кыштыма была задержана вблизи запретной зоны исправительной колонии. Она выстрелила из арбалета стрелой с привязанным к ней наркотическими веществом. Однако попытка перебросить наркотик через ограждение на территорию зоны не удалась.
Вещество было направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. Установлено, что в пакете находился гашиш весом 18,69 грамма.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в значительном размере». Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Кирилл Мазур)
какое красивое растение ! а для андрюши -ее не только курят , но и варят . попробуй-вдруг понравится ! >>>
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Андрей Макаров)
а не судьба открыть туже википедию и узнать , что конопля дикорастущая не является желанной для курильщиков по крайне низкому содержанию каннабина. кому то нечем занятся и только создает видимость раб >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (курсор)
была когда то скамья позора. >>>
Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек (Гость Горожанин)
Без задержек? А как же задержка с 29 июня? Вижу статью http://www.kr74.ru/utilities/7979-v-kyshtyme-pervym-bez-goryachey-vody-na-dve-nedeli-ostanetsya-mikrorayon-nizhnego-kyshtyma.html >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (Олег)
Вот видети до чего дошло а это руководство больницы и города виновны и скамья их давно уже ждет >>>
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