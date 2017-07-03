Жительница Кыштыма пыталась перебросить наркотик в колонию строгого режима с помощью арбалета

Автор: КР от Вчера, 12:32 Категория: Происшествия

Оперативники полиции совместно с сотрудниками исправительной колонии строгого режима № 10, расположенной на территории нашего города, пресекли факт незаконного оборота наркотиков в значительном размере.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в прошлую среду в 23 часа ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 35-летняя жительница Кыштыма была задержана вблизи запретной зоны исправительной колонии. Она выстрелила из арбалета стрелой с привязанным к ней наркотическими веществом. Однако попытка перебросить наркотик через ограждение на территорию зоны не удалась.

Вещество было направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. Установлено, что в пакете находился гашиш весом 18,69 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в значительном размере». Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.