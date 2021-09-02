Житель Екатеринбурга заработал более миллиона рублей, продавая наркотики в Кыштыме

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Прокуратура Кыштыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и в легализации (отмывании) денег, полученных им от наркопреступлений.

В январе этого года в лесном массиве на территории Кыштымского округа оперативники задержали 24-летнего обвиняемого, который делал «закладки» наркотических средств для их реализации через интернет-магазин. При себе у обвиняемого обнаружено 98 свёртков с наркотическим средством, также в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий изъято 49 «закладок», которые мужчина намеревался в дальнейшем сбыть через интернет. По месту проживания подозреваемого в Екатеринбурге изъято ещё восемь свёртков, приготовленных для сбыта. Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотиков.

Получая денежные средства за производство «закладок» с наркотическим средством на территории Екатеринбурга и Кыштыма, молодой человек легализовал более 1,2 миллиона рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и содержится под стражей. Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд ля рассмотрения по существу.