В Кыштыме суд вынес приговор наркосбытчику

Автор: КР от Сегодня, 13:32 Категория: Происшествия

Прокуратура Кыштыма поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, ранее уже судимого за совершение преступлений, связанных с хранением наркотических средств.

Установлено, что 42-летний мужчина трижды продал запрещённые вещества наркозависимому. Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого сотрудники полиции обнаружили расфасованные и готовые для продажи наркотики.

При вынесении приговора Кыштымский городской суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимого на иждивении двоих малолетних детей и состояние его здоровья. Мужчину осудили по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.