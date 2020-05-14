В Кыштыме многодетная мать обвиняется в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении матери троих детей. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в составе организованной преступной группы.

Как сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, жительница Кыштыма решила заработать на криминальном бизнесе, и от одного из интернет-магазинов делала закладки наркотических средств. Ей вменяется только одна такая закладка, однако не исключено, что их могло быть и больше.

Обвиняемая находится под стражей с октября прошлого года.

Многодетной матери, ранее не судимой и официально не работающей, грозит срок до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей.