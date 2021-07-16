Неподалёку от Кыштыма произошло массовое ДТП

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Авария с участием четырёх автомобилей произошла вечером в воскресенье, 18 июля, в Аргаяшском районе. Из-за аварии на проезжей части образовалась большая пробка.

В результате ДТП никто не погиб и не пострадал.

– Авария произошла на 37-м километре автодороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кыштым, – уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области. – Автомобили двигались из Кыштыма в сторону Аргаяша. Водитель первого автомобиля снизил скорость, следующие автомобили, которые ехали в попутном направлении, совершили столкновение.