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Неподалёку от Кыштыма произошло массовое ДТП

Сегодня, 14:58 Категория: Происшествия
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Авария с участием четырёх автомобилей произошла вечером в воскресенье, 18 июля, в Аргаяшском районе. Из-за аварии на проезжей части образовалась большая пробка.

 

В результате ДТП никто не погиб и не пострадал.

 

– Авария произошла на 37-м километре автодороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кыштым, – уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области. – Автомобили двигались из Кыштыма в сторону Аргаяша. Водитель первого автомобиля снизил скорость, следующие автомобили, которые ехали в попутном направлении, совершили столкновение.

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Теги: Кыштым Аргаяшский район ДТП

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