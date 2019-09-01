Под Кыштымом произошло ДТП с пострадавшими Автор: КР от Вчера, 17:59 Категория: ГИБДД информирует 0 Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Сегодня на шестом километре автодороги «Кыштым – Сайма» по направлению в посёлок Тайгинка произошла авария с участием автомобилей Honda и ВАЗ 2114. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымского отдела ГИБДД, за рулём иномарки находилась девушка. Она пошла на обгон, но заметив встречную машину попыталась избежать столкновения. В результате Honda врезалась в дерево, а автомобиль ВАЗ 2114 перевернулся. В нём ехали три человека, в том числе ребёнок. Водитель и пассажир иномарки получили тяжёлые травмы. Пострадала и женщина, которая ехала в ВАЗ 2114. Все трое доставлены в кыштымскую городскую больницу. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить