Жительница Кыштыма, выгораживая мужа, обвинила в преступлении собственного сына

Сегодня, 14:18 Категория: Происшествия

554

0

В феврале этого года женщина 1963 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в Кыштымской городской больнице имени А. П. Силаева с травмой головы, решила сообщить участковому уполномоченному полиции, который прибыл для её опроса об обстоятельствах полученной травмы, заведомо ложные сведения. Женщина ударилась во время падения головой о кочергу. А участковому она сообщила, что её ударил собственный сын. Как впоследствии выяснилось, на женщину поднял руку вовсе не он, а её муж. Именно супруг ударил пострадавшую, отчего та упала и ударилась головой.

Участковый полиции предупредил пострадавшую об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, однако женщина продолжила стоять на своём и подписала заявление, в котором обвинила сына.

В ходе расследования женщину удалось вывести на чистую воду. По факту заведомо ложного доноса было возбуждено уголовное дело. Подсудимая вину признала, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор вступил в законную силу.