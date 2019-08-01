Жительница Кыштыма может лишиться свободы за то, что обманула полицейских

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество

В полицию Кыштыма поступило заявление от 30-летней жительницы нашего города. По словам женщины, её ограбил бывший сожитель, который выхватил у неё из рук пять тысяч 200 рублей.

– В ходе выяснения всех обстоятельств сотрудники уголовного розыска установили, что на самом деле преступления не было. Женщина всё это выдумала, – сказала сайту "КР" пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – За заведомо ложный донос полицейские возбудили в отношении неё уголовное дело по части 1 статьи 306.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы.