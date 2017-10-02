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Мнимая миллионерша из Кыштыма представилась полицейским жертвой своего мужа

Автор: КР от Сегодня, 09:33 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что муж побил её, а затем украл у неё два миллиона рублей. Стражи порядка отправились по названному адресу на улицу 2-я Пионерская.

 

Выяснилось, что до того, как набрать номер «02», заявительница хорошенько подвыпила. Затем между благоверными разгорелась ссора, результатом которой и стал её заведомо ложный вызов полиции.

 

Сам супруг, обвинённый своей женой в краже, пояснил, что никаких денег, и уж тем более в таком количестве, не брал и кулаки не распускал. Его слова подтвердила и сама «пострадавшая».

 

Ложный звонок в полицию стал для женщины дебютным. Мировые судьи признали её виновной и назначили наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.

 

Как сообщила сайту "КР" пресс-секретарь кыштымской полиции Свтелана Дятлова, с начала года в дежурную часть поступило 42 ложных вызова.

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