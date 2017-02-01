Пенсионерка из Кыштыма позвонила в полицию и сообщила: «Я убила человека»

Автор: КР от Сегодня, 17:13 Категория: Происшествия

На вопрос полицейского из дежурной части кыштымской полиции «При каких обстоятельствах?» 60-летняя женщина ответила: «Приезжайте – узнаете. Убила нечаянно».

На улицу Юлии Ичёвой, 150 немедленно выехали оперативники. Но ни трупа, ни следов преступления они не обнаружили. А сама «убийца» призналась, что с утра подвыпила, после чего ей стало скучно, потому что никто не ходит к ней в гости. Развлечь себя она решила весьма пикантным способом, вызвав на дом полицейских.

Шутница, как выяснилось, имеет довольно тёмное прошлое – в начале двухтысячных она была судима за незаконный оборот наркотиков. Как сообщил сайту «КР» начальник городской полиции Юрий Ерёмин, за заведомо ложный вызов полиции женщине грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей.

С начала года на пульт дежурной части поступило семь ложных звонков. Чаще всего их совершают в нетрезвом виде.