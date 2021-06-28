Кыштымские следователи расследуют уголовное дело в отношении полицейского, который сломал правонарушителю рёбра

Вчера, 12:54 Категория: Происшествия

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По информации следственного отдела Кыштыма Следственного Управления СК России по Челябинской области, в ночь на 28 мая этого года в отделение полиции «Карабашское» доставили подвыпившего правонарушителя. Его общение с сотрудником патрульно-постовой службы закончилось больничной койкой.

Как сообщил сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Виталий Ерцкин, сотрудник полиции причинил доставленному в отдел мужчине телесные повреждения. Причём, офицер явно не рассчитал свои силы – избиение закончилось переломом рёбер.

Четвёртого июня в отношении сотрудника полиции, чьи действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, было возбуждено уголовное дело по статье 286 – «Превышение служебных полномочий с применением насилия». А шестого июня страж порядка был задержан. Он заключён под стражей, ему предъявлено обвинение. Виновнику грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.