Кыштымские следователи расследуют убийство мужчины, совершённое в день его рождения

Вчера, 12:08 Категория: Происшествия

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В ночь с 8 на 9 марта возле одного из домов частного сектора в Карабашском округе было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин, на трупе мужчины 1984 года рождения обнаружено ножевое ранение грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ – «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан житель Карабаша. По предварительной версии, между мужчинами возникла личная неприязнь, которая и привела к трагедии. Подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. К слову, карабашец погиб в день своего рождения – 8 марта.

За убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.