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Действия полицейского из Кыштыма проверяет служба собственной безопасности

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Происшествия

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Вчера на сайте «КР» была опубликована информация о том, что следственный отдел по городу Кыштыму возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ  в отношении командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы кыштымской полиции Глеба Пермякова.

 

Речь идёт о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Напомним, заявление на него написала жительница нашего города Наталья Шипулина. По её словам, в ночь на 22 марта Пермяков при задержании нанёс ей травму.

 

Сегодня утром в адрес редакции газеты «Кыштымский рабочий» поступило официальное сообщение от пресс-секретаря кыштымской полиции Светланы Дятловой о том, что по данному факту службой собственной безопасности проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Что и требовалось доказать! "Будет уволен, и дисциплинарная ответственность" УРА Товарищи! Аплодирую стоя! 
 
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