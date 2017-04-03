Действия полицейского из Кыштыма проверяет служба собственной безопасности

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Происшествия

Вчера на сайте «КР» была опубликована информация о том, что следственный отдел по городу Кыштыму возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ в отношении командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы кыштымской полиции Глеба Пермякова.

Речь идёт о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Напомним, заявление на него написала жительница нашего города Наталья Шипулина. По её словам, в ночь на 22 марта Пермяков при задержании нанёс ей травму.

Сегодня утром в адрес редакции газеты «Кыштымский рабочий» поступило официальное сообщение от пресс-секретаря кыштымской полиции Светланы Дятловой о том, что по данному факту службой собственной безопасности проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.