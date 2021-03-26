В Кыштыме пожар на улице Каслинской вылился в уголовное дело

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Сегодня, 26 марта, следователи следственного отдела по Кыштыму Следственного Управления СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Как пояснил сайту «КР» руководитель следственного отдела Виталий Ерцкин, предположительно, одной из причин возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

В настоящее время ведётся расследование, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.