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В Кыштыме пожар на улице Каслинской вылился в уголовное дело

Сегодня, 14:43 Категория: Происшествия
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Сегодня, 26 марта, следователи следственного отдела по Кыштыму Следственного Управления СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

 

Как пояснил сайту «КР» руководитель следственного отдела Виталий Ерцкин, предположительно, одной из причин возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

 

В настоящее время ведётся расследование, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.

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Теги: Кыштым пожар уголовное дело следственный отдел

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