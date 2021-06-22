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Бывший следователь, который был переведён на службу в Чебаркуль из Кыштыма, признан виновным в изнасиловании

Сегодня, 10:42 Категория: Происшествия
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Бывшему начальнику следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифу Биктимирову, который до этого работал следователем в Кыштыме, вынесли приговор. Его обвиняли в изнасиловании одной подчинённой и принуждении к интимной связи других сотрудниц.

«По части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») Рифу Биктимирову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима. По части 1 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера путём шантажа, с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей») он приговорён к исправительным работам на срок 1 год 9 месяцев, но от этого наказания его освободили в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности», – комментируют в Чебаркульском городском суде.

 

Биктимиров также лишён специального звания подполковник юстиции.

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Теги: Кыштым Чебаркуль изнасилование Биктимиров

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