В Кыштыме поставлена точка в уголовном деле о гибели девушки, которая выпала из кузова машины прошлым летом

Автор: КР от Вчера, 18:43 Категория: Общество

Как сообщили сайту «КР» в Кыштымском городском суде, 44-летний индивидуальный предприниматель признан виновным по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также на три года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией транспортных средств.

Напомним, в июне прошлого года мужчина управлял грузовым автомобилем Volkswagen Amarok в состоянии алкогольного опьянения. В кузове его машины ехали две девушки, тоже в нетрезвом состоянии. Одна из них, 22-летняя жительница Кыштыма, выпала на проезжую часть и от полученных травм скончалась на месте.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у него малолетнего ребенка, возмещение морального вреда семье погибшей, принесение публичного извинения в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Пока мужчина остаётся под домашним арестом.