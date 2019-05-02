В Кыштыме поставлена точка в уголовном деле о гибели девушки, которая выпала из кузова машины прошлым летом Автор: КР от Вчера, 18:43 Категория: Общество 0 Как сообщили сайту «КР» в Кыштымском городском суде, 44-летний индивидуальный предприниматель признан виновным по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также на три года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией транспортных средств. Напомним, в июне прошлого года мужчина управлял грузовым автомобилем Volkswagen Amarok в состоянии алкогольного опьянения. В кузове его машины ехали две девушки, тоже в нетрезвом состоянии. Одна из них, 22-летняя жительница Кыштыма, выпала на проезжую часть и от полученных травм скончалась на месте. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у него малолетнего ребенка, возмещение морального вреда семье погибшей, принесение публичного извинения в зале суда. Приговор не вступил в законную силу. Пока мужчина остаётся под домашним арестом. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить