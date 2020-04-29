В Кыштыме бывший оперативник полиции признан виновным в сбыте наркотиков

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Вчера Кыштымский городской суд вынес приговор в отношении трёх подсудимых за незаконный сбыт наркотических средств, превышение должностных полномочий и пособничество в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в 2016-2017 годах старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Кузнецов С. и Субботин К. по предварительному сговору группой лиц совершили незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. При этом Кузнецов, являясь должностным лицом, использовал свое служебное положение.

Кроме того, по предварительному сговору группой лиц Кузнецов С., Дубинин Е. совершили незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, а Субботин – пособничество в совершении данного преступления.

Суд признал Кузнецова виновным в совершении трёх преступлений по статье «Сбыт наркотических средств, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»; четырёх преступлений по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Ему назначено наказание:

- за каждое из трёх преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 11 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет, с лишением специального звания «капитан полиции» в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса РФ,

- за сбыт наркотического средства – 10 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет, с лишением специального звания «капитан полиции».

- за каждое из четырех преступлений, предусмотренных статьёй «Превышение должностных полномочий», – четыре года лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года, с лишением специального звания «капитан полиции».

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 11 лет, с лишением специального звания «капитан полиции». Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Субботин признан виновным в совершении наркопреступлений. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний ему назначено лишение свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Дубинин признан виновным в сбыте наркотиков и в пособничестве в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии особого режима.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

На приговор уже подана апелляционная жалоба адвокатом Кузнецова С.