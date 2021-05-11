В Кыштыме изданы приказы об усилении мер по безопасности в образовательных учреждениях в связи с трагедией в Казани

11-05-2021, 16:44 Категория: Происшествия

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Как прокомментировали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в связи с событиями в Казани во все кыштымские школы уже направлены приказы об усилении мер по безопасности и пропускному режиму в образовательных учреждениях.

На территории Кыштымского округа 13 школ.

Сегодня, 11 мая, было совершено вооружённое нападение на школу №175 в Казани. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники. Источник ТАСС сообщил, что погибли 11 человек.



Минздрав Татарстана сообщил, что в больницы доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шестеро из которых находятся в реанимации.



Известно, что стрельбу открыл человек, который прошёл в школу с оружием. По данным источника ТАСС в Минпросвещения, стрельба велась из автоматического оружия, нападавший открыл огонь сразу после того, как вошел в школу через главный вход.

