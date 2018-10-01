В Кыштыме все школы и детские сады взяты под видеонаблюдение Автор: КР от Вчера, 13:32 Категория: Общество 0 В образовательных учреждениях Кыштымского городского округа завершена установка видеокамер, 209 из них уже обеспечивают обзор территорий детских садов и школ по периметру, ещё 22 видеокамеры в ближайшее время будут введены в работу. Вся информация в режиме онлайн поступает на серверы, доступ к которым имеют руководители образовательных учреждений. Как сообщила заместитель главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елена Зарубина, видеонаблюдение по программе «Безопасный город» появится и на территории физкультурно-спортивного комплекса. Это позволит решить проблему обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения массовых мероприятий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить