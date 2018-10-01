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В Кыштыме все школы и детские сады взяты под видеонаблюдение

Автор: КР от Вчера, 13:32 Категория: Общество

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В образовательных учреждениях Кыштымского городского округа завершена установка видеокамер, 209 из них уже обеспечивают обзор территорий детских садов и школ по периметру, ещё 22 видеокамеры в ближайшее время будут введены в работу.

 

Вся информация в режиме онлайн поступает на серверы, доступ к которым имеют руководители образовательных учреждений.

 

Как сообщила заместитель главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елена Зарубина, видеонаблюдение по программе «Безопасный город» появится и на территории физкультурно-спортивного комплекса. Это позволит решить проблему обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения массовых мероприятий.

 


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